Tröglitz/MZ. - Die Angst geht um in Tröglitz. Ein Mann würde Kinder ansprechen, sie zum Eis einladen und an der Bushaltestelle auf sie warten. Eltern sind in Sorge, aus diesem Grund haben sie Namen und Adresse des Mannes öffentlich gemacht. Danach erlebte der 63-Jährige einen Shitstorm, sei verprügelt und beschimpft worden. „Das ist alles ein komplettes Missverständnis“, erzählt der 63-Jährige aus Tröglitz, der anonym bleiben soll. Zum Schuljahresbeginn habe er zwei Jungen aus der dritten Klasse getroffen und mit ihnen geplaudert. Ein Junge sei traurig gewesen, weil er ein Schuljahr wiederholen müsse und nicht mehr mit seinem Freund in eine Klasse gehen könne. „Ich wollte nur helfen und bot dem Jungen Nachhilfe in Mathe an. Aber natürlich sollte er erst mit seinen Eltern reden“, sagt der 63-Jährige.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.