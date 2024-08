Kayna/MZ. - Eltern in Kayna sind entsetzt: „Am ersten Schultag haben wir erfahren, dass es für unsere Klasse keinen Lehrer gibt“, sagt Alfons Hemesath. Er wohnt in Stockhausen, hat einen Sohn in der zweiten Klasse in der Grundschule Kayna und ist Elternsprecher. 75 Mädchen und Jungen lernen im Schnaudertal, normalerweise werden sie von vier Lehrern unterrichtet. Doch die junge Schulleiterin ist schwanger und befindet sich im Mutterschutz. So fehlt ein Lehrer und die Schulleitung. Der Stundenplan für alle Klassen musste geändert werden und ein Unterricht in vollem Umfang sei nicht mehr abgesichert, so sagt der Vater.

