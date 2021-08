Impfbus steht in der Zeitzer Innenstadt

Zeitz/MZ - Besucher der Zeitzer Innenstadt haben an diesem Montag die Möglichkeit, sich auf dem Roßmarkt gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Bis Ende August tourt der Impfbus des Burgenlandkreises durch den Kreis. Erste Station ist am Montag Zeitz. Kaum hatte der etwa acht Meter lange Iveco-Bus mit der Aufschrift „Geimpft, geschützt“ auf dem Roßmarkt gestoppt, stand auch schon ein gutes Dutzend Impfwilliger vor der Tür. Verabreicht, so die Kreisverwaltung, werden sowohl die erste als auch die zweite Coronaschutzimpfung. Der Bus steht an diesem Montag noch bis 17 Uhr auf dem Roßmarkt. Wer sich impfen lassen möchte, der benötigt keinen Termin. Einfach hinkommen, sagt Ariane Körner, Dezernentin der Kreisverwaltung. Geimpft werden können sowohl Erwachsene als auch Kinder ab zwölf Jahre in Begleitung Erziehungsberechtigter.