Vom Schlosstanzsaal zum Museumskleinod: Fast 900.000 Euro fließen in neues Schaudepot im Zeitzer Schloss Moritzburg. Was Besucher dort alles erwartet.

Ein Blick in den Archivschrank des Schaudepots riskierten Teilnehmer der Eröffnung sveranstaltung am Freitag.

Zeitz/MZ. - „Das es hier so viel zu sehen gibt, hätte ich nicht erwartet“, staunen Renate und Jochen Berger bei einem Rundgang durch das Deutsche Kinderwagenmuseum in Schloss Moritzburg in Zeitz. Die beiden Thüringer verleben mit ihren drei Enkeln einen Ferientag in der Elsterstadt und gehören zu den ersten Besuchern des neuen Schaudepots.