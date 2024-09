Es ist oft nicht leicht, wenn man mal ganz in Familie und mit Kindern etwas unternehmen möchte. Es sollte abwechslungsreich sein, nicht langweilig werden, es sollte Spaß, Bewegung und Lernangebote verbinden, und im besten Fall sollte man auch noch etwas ganz Neues entdecken.

Dabei liegen die großen Erlebnisse oft gerade im Kleinen. Rund um Zeitz kann man einiges unternehmen, was Eltern mit Kindern jeden Alters, Großeltern und natürlich der ganzen Familie von 0 bis 100 Spaß machen und in guter Erinnerung bleiben kann. Das Beste daran: Man kann sich viel draußen bewegen.

1. Mit dem Rad an der Weißen Elster entlang

Die Figurengruppe steht vor der Umweltkirche Foto: René Weimer

Auf dem Elsterradweg, der sich immer für eine Tour lohnt, kommt man kurz hinter Zeitz auch an der Umweltkirche Zangenberg vorbei, wo es eine Ausstellung über heimische Vögel gibt.

Vor der Kirche steht die Figurengruppe „Familie“ des Holzkünstlers Christian Schmidt. In der Nähe befinden sich die Bank mit der Plastik des Ornithologen Johannes Thienemann und der Baumpfad.

Infos: Landschaftspflegeverein "Mittleres Elstertal" e.V.

2. Mysteriöse Sagen entdecken

Auf dem Sagenweg gibt es einiges zu entdecken. Foto: Stadt Zeitz

Rund 20 Kilometer ist er lang, der Sagenweg Schnaudertal, den man in fünf Stunden mit beliebig vielen Pausen und Stopps gehen kann. Er hat 14 Stationen, die an alte Sagen aus dem Gebiet erinnern.

Die erste Station befindet sich in Geußnitz, die letzte wieder in Geußnitz/Steinbrüchen im Ökogarten. Die Anfahrt in die Zeitzer Ortschaft erfolgt von Zeitz aus über die B180 Richtung Meuselwitz.

3. Landschaft wie auf dem Mond

Blick über eine Mondlandschaft Foto: Angelika Andräs

Der Mibrag-Aussichtspunkt am Rande des Tagebaus Profen ermöglicht einen eindrucksvollen Überblick über Fördergeschehen und Tagebau. Man blickt über eine Mondlandschaft, die eine ganz besondere Geschichte erzählt.

Schautafeln geben Auskunft über die Geschichte, geologische Aspekte und über die bereits begonnenen Rekultivierungsmaßnahmen. Auch Technik kann bestaunt werden. Wenige Kilometer weiter findet man Rekultivierung pur: Der Badesee Mondsee.

4. Auf der Spur der Bärentatzen

Über 70 Bärentatzen gilt es zu finden. Foto: Angelika Kautz

Über 70 Bärentatzen wurden in Droyßig in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst verlegt. Entstanden ist der Bärentatzenweg, ein unterhaltsamer und lehrreicher Ausflug in die Geschichte und voller Geschichten des Ortes, in dem schon immer Bären lebten.

Der Weg macht auch Kindern großen Spaß, weil sie die Bärentatzen entdecken und die Großen den Weg entlang führen können. Und man kann die Braunbären im Schlosspark in ihrem neuen Gehege besuchen.

Infos: geöffnet rund um die Uhr, Beginn am Bahnhof Droyßig, kann mit Audioguide abgegangen werden

5. Vier Räder erinnern an Kindheit

Der Kinderwagen im Wandel der Zeit Foto: Angelika Andräs

Das Deutsche Kinderwagenmuseum befindet sich in Zeitz. Es nimmt im Museum Schloss Moritzburg (Schlossstraße 6) großen, eigenen Raum ein. Hier lässt sich, wenn das Wetter mal nicht nach Outdoor-Aktivitäten schreit, die Geschichte von den Anfängen des Kindertransportmittels bis heute verfolgen.

Dazu finden Jung und Alt, vor allem aber Familien – oder Großeltern – mit Kindern alles rund um Kind, Spielen und Kindheit im Wandel der Jahrhunderte in einer modernen Ausstellung.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder bis 13 Jahre zahlen 4 Euro

6. Klettern und Toben im Schlosspark

Klettern und Toben im Schlosspark Foto: Angelika Andräs

Entspannen, abschalten und die Kinder gut beschäftigt wissen? Geht alles im Schlosspark Moritzburg Zeitz. Auf großen Wiesen und unter alten Bäumen kann man picknicken, toben und auf Liegesesseln ausruhen.

Der Wasserspielplatz und der große Spielplatz für kleine Baumeister sind ideal für Kinder, wie auch Ziegengehege, Bienengarten, Hängebrücke und die großen Spiegel. Für Kind und Gepäck gibt es Bollerwagen. Eingang gegenüber vom Parkplatz an der Orangerie.

Öffnungszeiten: ganztägig von 10 bis 18 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 3 Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen 1,50 Euro