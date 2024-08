Haus am Markt in Osterfeld wird weiter abgerissen

Osterfeld/MZ/ric. - Die Abrissarbeiten des maroden Hauses Markt 3 in Osterfeld laufen wieder. Jüngst hatte es hier einen Stopp der Arbeiten gegeben, weil die Abrissfirma Asbest im Objekt vermutete. Doch ein Gutachten erhärtete den Verdacht nicht, so dass es nun weitergehen konnte. Inzwischen war der Dachstuhl des Hauses eingestürzt. Zeitgleich mit dem Abriss wird an der Sicherung des Hauses Markt 1, die durch die entstandene Baulücke nötig ist, gearbeitet. Zudem muss auch Markt 4 gesichert werden. Das Haus darf nicht abgerissen werden, da es noch auf der Denkmalschutzliste steht. Doch die Bauwerkssicherungen werden rund zwanzig Prozent teurer. Im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Ratssitzung stand das Thema auf der Tagesordnung. Demzufolge seien am Haus 1 unter anderem zusätzliche Arbeiten am Fundament sowie zur Sicherung des Hofes nötig gewesen, die vorher nicht absehbar waren, hieß es aus dem Bauamt. Die Stadt ist zur Sicherung des Hauses verpflichtet.