Grüner Sand für Pferde auf neuer Reitanlage in Zeitz

Im Neubau am Rande der Stadt ziehen die ersten Vierbeiner ein. Im Sommer gibt es die ersten Reiterferien für Kinder in der neuen Anlage.

Die ersten Pferde ziehen in dieser Woche in den neuen Aktivstall des Reitvereins Zeitz ein. Ivonne Pioch freut sich darüber.

Zeitz/MZ - Pünktlich zu Beginn der Sommerfeiern starten auf der neuen Reitanlage am Rande der Stadt Zeitz die Reiterlebnistage. Auf Kinder ab sechs Jahre wartet ein buntes Programm auf dem Rücken der Pferde. Anmeldungen sind ab sofort über die Internetseite möglich. Es wird die erste Feuertaufe für den Neubau auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände. „Wir sind ganz aufgeregt, wie unseren Kindern und Eltern das neue Areal gefallen wird“, sagt Ivonne Pioch. Sie ist Geschäftsführerin der neu gegründeten Equitanas Reitsport-Gesellschaft und seit 2013 Übungsleiter im Reitverein Zeitz. In dieser Woche sind die ersten 13 Pferde eingezogen, das sind fünf Ponys für die neue Zeitzer Pony-Schule und acht große Pferde. Damit beginnt das Leben in dem Herzstück der neuen Anlage - nämlich im Aktivstall.

Im neuen Stall können sich die Pferde frei bewegen, sich entweder in der großen neuen Halle (Stall) aufhalten oder auf die Koppel gehen. Unter freiem Himmel gibt es Angebote wie Fressen und Saufen, dahin können sich die Pferde von allein bewegen - sie müssen also selbst aktiv werden, um zu fressen oder zu saufen. Denn diese Tiere brauchen Bewegung und wollen nicht den ganzen Tag im Stall stehen.

„Wir haben grünen Sand, der ist so fein wie der Sand von der Ostsee“

Rund sieben Hektar groß ist das gesamte Areal. Drei riesige Hallen stehen jetzt neu hier. Das ist neben dem Aktivstall eine überdachte Reithalle und eine weitere für Futter und Geräte. „Wir haben grünen Sand, der ist so fein wie der Sand von der Ostsee“, verrät Kerstin Grajek, zweite Vereinsvorsitzende. Jener „grüner Sand“ gilt als Inbegriff, wenn es um hochwertige Böden für Reithallen geht. Er eignet sich für Dressur, Springen und Voltigieren und ist ein reines Naturprodukt. Das erfahren der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme und der Bundestagsabgeordneter Dieter Stier (beide CDU) bei einem Besuch in dieser Woche auf der Zeitzer Anlage. „Respekt und Anerkennung für diesen gelungenen Neubau. Er ist in Aufwand und Größe einmalig im Kreis und im Land Sachsen-Anhalt“, sagt Stier. Rund 160 Mitglieder zählt der Reitverein Zeitz und ist damit der zweitgrößte im Burgenlandkreis. Der Neubau wäre ohne das Engagement von Bauplaner Jan Poser und Vereinschef Ernst Ebenhoch kaum denkbar gewesen.

Ernst Ebenhoch (links) und Gerd Thümmler sind zwei Urgesteine des Reitvereins Zeitz und oft tatkräftig auf der Baustelle zu finden. (Foto: Yvette Meinhardt)

Ein kurzer Rückblick: Mit der Jahrhundertflut 2013 fing alles an. Damals stand das gesamte Gelände in der Zeitzer Albrechtstraße unter Wasser. Zunächst sei der Schaden auf rund 800.000 Euro geschätzt worden, das Gutachten brachte unterm Strich rund 2,5 Millionen Euro Fördermittel. Zudem kaufte Südzucker das alte Gelände und bescherte damit dem Verein Eigenkapital. Doch ohne den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz zahlreicher Vereinsmitglieder wäre der Plan nicht aufgegangen.

„Wenn ich früh aufstehe, denke ich als erstes an die Baustelle und abends als letztes“

An erster Stelle ist da Ernst Ebenhoch, der seit 1968 Vereinsvorsitzender ist. 2014 hat die Mitgliederversammlung den Beschluss zum Neubau gefasst. Danach vergingen weitere sieben Jahre voller Bürokratie, um endlich alle erforderlichen Genehmigungen für den Baubeginn zu erlangen. Inzwischen liegen 14 Monate Bauzeit hinter dem Verein. „Wenn ich früh aufstehe, denke ich als erstes an die Baustelle und abends als letztes“, sagt Ebenhoch. Besonders schwierig sei es gewesen, die Kosten im geplanten Rahmen zu halten. Dass es gelang, dafür sei er Bauingenieur Jan Poser sehr dankbar.

Die Pferde können sich im Gelände frei bewegen. Hier saufen sie. (Foto: Meinhardt)

Zahlreiche Helfer haben mitgewirkt. „Ich bin dem Verein seit 50 Jahren treu. Als Rentner habe ich Zeit und helfe, baue gerade in der Halle eine weitere Unterstellmöglichkeit“, sagt Gerd Thümmler aus Tröglitz. Dass der 63-Jährige gelernter Maurer ist, kann dabei durchaus helfen. Pferde und Vereinsmitglieder scharren sprichwörtlich gesehen mit den Hufen und wollen loslegen. Schrittweise erfolgt in den nächsten Wochen der Umzug. 50 Pferde sollen einmal hier stehen. „Der Stall ist fertig und ist zirka 62 lang und 24 Meter breit“, sagt Jan Poser. Jetzt laufen noch Arbeiten an diversen Außenanlagen. So erhält eine kleine Straße in diesen Tagen Asphalt und in dieser Woche wird ein Mistplatz gebaut.

Im Oktober soll es ein Wochenende rund um das Pferd geben. Aktuell ist für Freitag, 8. Oktober, die feierliche Eröffnung geplant. Am Samstag, 9. Oktober, treffen sich die Reiter zur Hubertusjagd und am Sonntag, 10. Oktober, sollen die Kinder- und Jugendspiele auf der neuen Anlage in Zeitz stattfinden.

Anmeldungen für die Reiterferien unter www.equitanas-reitsport.de