Geussnitz/MZ. - 73 Jahre ist Udo Albrecht alt und damit das älteste Vereinsmitglied der Kegler in Geußnitz. „Wir haben 25 Freizeitkegler und 15 aktive Spieler; eine Mannschaft spielt in der Kreisliga“, sagt der Kegler stolz, der beim Bau des heutigen Gebäudes in den Jahren 1969 bis 1972 mitwirkte. Die Kegelbahn sei mit ihren zwei Bahnen top ausgestattet, dennoch gebe es Nachwuchsprobleme. Die wenigstens Spieler kämen aus dem Ort; viele würden in Zeitz wohnen. Das sei aber nicht schlimm. „Bei Spielen müssen immer sechs Spieler anwesend sein“, sagt er. „Das ist manchmal gar nicht so einfach.“ Deshalb wünscht sich Albrecht, dass wieder mehr Interessierte auf die Kegelbahn kommen. Das Alter sei egal, schließlich sei der jüngste Spieler knapp 50 Jahre jünger als er.

Anfragen an [email protected]