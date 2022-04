Gerüchte um Schließung des Klinikums: Werden Intensivpatienten aus Zeitz ab sofort in Gera behandelt werden?

Behandlung weiter in Zeitz: Wann nach Gera verlegt wird.

Bleibt die Intensivstation in Zeitz oder werden Intensivpatienten nach Gera ins Wald-Klinikum verlegt?

Zeitz/MZ - Wird die Intensivstation im Zeitzer SRH-Klinikum geschlossen? Dieses Gerücht alarmierte viele Zeitzer. Ist es ihnen doch noch in bester Erinnerung, wie vor zwei Jahren wichtige Stationen in Zeitz geschlossen werden sollten, was dank des Protests der Bürger und der Übernahme durch die SRH-Gruppe verhindert wurde.