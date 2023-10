Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Heuckewalde/MZ - Auf vielen Baustellen herrscht üblicherweise ein rauer Ton und diesen geben vor allem Männer an. Ob Architekten, Bauleiter oder Arbeiter – das sind in der Mehrzahl Männer. Doch das stört Justina Tröger wenig. Die 19-Jährige ist eine von wenigen Frauen, die auf Baustellen arbeiten. Die junge Frau aus Heuckewalde hat im vergangenen Jahr ihr Abitur in Zeitz gemacht und sich danach für ein duales Studium bei der Naumburger Bauunion entschieden. „Genau mein Ding, denn ich studiere Vermessung und Geoinformatik“, sagt sie. Denn schon im Gymnasium lagen ihr Mathe, Informatik und andere Naturwissenschaften besonders gut. Aktuell studiert sie im dritten Semester, sieben sind es insgesamt und Mathematik sei da besonders gefragt. Jetzt, im Wintersemester, stehen sechs Wochen Arbeit im Betrieb im Plan. „Auf den Baustellen stecke ich zum Beispiel die Streckenführung und den Verlauf der Borde mit den dazugehörigen Höhen ab“, erzählt sie weiter. So war sie zum Beispiel beim Straßenbau in Lützen und auf Baustellen in Leipzig dabei. „Ich wollte immer einen Job, wo man abwechselnd mal drinnen und draußen arbeitet“, erzählt sie weiter. Über eine Freundin beim Zeitzer Volleyball kam sie zur Naumburger Bauunion.