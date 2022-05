Genau der richtige Ort

Straßenumbenennungen haben immer einen Beigeschmack. Umso mehr, als es in Zeitz diese bereits in der Nazizeit, zu DDR-Zeiten und nach Wende gegeben hat. Mit Straßennamen aber gezielt an Menschen, Familien oder Institutionen zu erinnern, die ein wesentlicher Bestandteil der Zeitzer Geschichte sind, das rechtfertigt auch eine Umbenennung. Also: Ja, es sollte unbedingt eine Naetherstraße in Zeitz geben. Schließlich verdankt die Stadt Ernst Albert Naether und der Kinderwagenherstellung 150 Jahre Weltruhm, Stiftungen und so manches Haus, das noch genutzt wird. Da muss es Platz für ein Straßenschild geben! Oder gleich einen Platz, einen Ernst-Albert-Naether-Platz.

