Der Unterhaltungsverband Weiße Elster will noch in diesem Jahr den Teich in Göbitz entschlämmen und Weiden verschneiden.

Alttröglitz/MZ. - Mit einer guten Nachricht wartete Antje Klenke zur Gewässerschau in Alttröglitz auf: „Noch in diesem Jahr werden wir mit der Sanierung des Teiches in Göbitz beginnen“, sagte die Geschäftsführerin des Unterhaltungsverbandes (UHV) Weißes Elster. Genau genommen sind es dabei in Göbitz zwei Teiche im Maßnitzer Weg mitten im Dorf. Sie sollen entschlämmt, Kopfweiden verschnitten und Ufer gepflegt werden. „Der Auftrag ist bereits öffentlich ausgeschrieben, Anfang November sollen die Arbeiten vergeben und dann zeitnah realisiert werden“, fuhr Antje Klenke fort. Die Krux daran, möglichst bis Ende Dezember soll alles fertig sein.