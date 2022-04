Geht der Stadt Zeitz das Personal aus?

Zeitz - Die Stadt Zeitz will noch mehr bauliche und planerische Aufgaben in den Fördergebieten an den Sanierungsträger DSK übertragen. Wie viel Sinn so etwas machen kann, sieht man derzeit an den Sanierungsarbeiten am ehemaligen Zekiwa-Komplex an der Geschwister-Scholl-Straße/Badstubenvorstadt. Nun heißt es: „Der Stadtrat beschließt die Erweiterung des Sanierungsträgervertrages zwischen der Stadt Zeitz und der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH auf das Fördergebiet 1 – Erhaltung und Pflege der Altbauten der Gründerzeit.“