Der Spielplatz Kleine Baumeister im Schlosspark Moritzburg in Zeitz, hier ein Foto aus dem Frühjahr, ist ab sofort gesperrt.

Zeitz/MZ/ank - Spielplatz gesperrt: Der bei Familien und vor allem Kindern beliebte Spielplatz „Kleine Baumeister“ im Rossnerpark des Zeitzer Schlossparks Moritzburg kann bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden. Das teilte die Zeitzer Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Bei einer regelmäßigen Spielplatzprüfung sei festgestellt worden, dass eine gefahrlose Nutzung des Spielplatzes nicht mehr möglich ist. Eine Reparatur sei zwar vorgesehen, sie könne aber bedingt durch längere Lieferzeiten nicht so schnell ausgeführt werden. Das führe dazu, dass der Spielplatz während der laufenden Herbstferien und somit auch im letzten Monat der Saison nicht nutzbar sein wird. Die Stadt bedauere das und bittet um Verständnis.

Der Spielplatz Kleine Baumeister in Zeitz soll neu gebaut werden

Der Spielplatz, so die Stadt, sei in die Jahre gekommen. Deshalb werde auch ein Neubau anvisiert, der über Fördermittel finanziert werden soll. Nach einigen Reparaturen vor dem Beginn der Schlossparksaison sei man davon ausgegangen, dass der Spielplatz in dieser Saison noch voll nutzbar sein werde. Jedoch sei der Verfall witterungsbedingt beschleunigt worden. Eine Sperrung sei unabwendbar geworden.