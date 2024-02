Mehr als 100 Menschen kamen am Samstag nach Zeitz zum Gedenken an den Beginn des Krieges gegen die Ukraine.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Mehr als 100 Kinder, Frauen und Männer waren am Samstag auf den Zeitzer Altmarkt gekommen. Sie gedachten ihrer Heimat der Ukraine, denn vor zwei Jahren begann der russische Angriffskrieg. Zuerst erklang die ukrainische Nationalhymne. Danach sprach zum Beispiel Irina Ochkur und erinnerte, dass bereits vor zehn Jahren mit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim der Krieg begonen habe. „Am 24. Februar 2022 begann die russische Invasion in der Ukraine“, erinnert Irina Ochkur und spricht vom Genozid am ukrainischen Volk und Ökozid am Land.