Gastronom übernimmt die kulinarische Versorgung im Zeitzer Sommerbad

Zeitz/MZ - Es riecht nach frischen Pommes und Gebratenem, auch Softeis und Slush (Eis-Getränke) gibt es. Markus Böhm hat zwei Wagen im Zeitzer Sommerbad aufgestellt und übernimmt in dieser Saison die kulinarische Versorgung. Denn die Bowlingbahn im Zeitzer Brühl-Center samt dazugehöriger Gaststätte, die Böhm dort betreibt, sind weiterhin geschlossen.

„Schon im Januar hatte ich mir überlegt, vielleicht einen Imbiss zu eröffnen und mir vorsorglich schon mal eine neue Eismaschine gekauft“, erzählt der 48-jährige Gastronom. Im Mai sei dann Bad-Chef Ulf Krause auf ihn zugekommen und habe gefragt, ob er die Versorgung im Zeitzer Bad übernehmen könnte. „Ich habe zugesagt und am 6. Juni eröffnet“, erzählt Böhm weiter.

Zugang zum Somerbad direkt vom Parkplatz aus

Zwei gut ausgestattete Wagen stehen jetzt im Bad, davor Bierzelt-Garnituren von Kloster Posa, ein paar Meter weiter laden Tische und Stühle zum Verweilen ein. Frische Blumen auf den Tischen und Sonnenschirme machen es ansprechend. Draußen auf dem Parkplatz stehen neue Liegen. Hier kann man nach Feierabend relaxen und einen Aperol genießen.

Radfahrer, Jogger, Wanderer aus dem Tiergarten legen am Bad gern eine Pause ein. Denn neu ist, dass es jetzt einen Zugang direkt vom Parkplatz gibt. Man muss also nicht unbedingt Badegast sein, um hier zu verweilen. Es gibt ein wechselndes Mittagsangebot. An diesem Tag ist es zum Beispiel Chili con Carne, aber auch mal Curry-Hühnchen oder junge Kartoffeln mit Matjes.

„Das Sommerbad ist eine richtig grüne Oase für Zeitz“

„Es läuft gut an“, sagt Böhm. So kann er seinen acht Angestellten eine Job-Perspektive geben. Die Kunde vom neuen Imbiss im Bad hat schnell die Runde gemacht. „Vor allem bei den Kindern stehen Pommes, Softeis und Slush sehr hoch im Kurs, aber auch jene Schwimmer, die fast jeden Tag kommen, gönnen sich nach ihrem Training gern ein Eis“, zieht Böhm nach dem ersten Monat eine vorsichtig optimistische Bilanz.

In den nächsten Wochen haben sich zahlreiche Schulkassen angesagt und in den Ferien hofft er auf viele Familien mit Kindern oder Großeltern mit ihren Enkeln. Auch Böhm selbst schwimmt vor oder nach der Arbeit gern ein paar Bahnen. „Das Sommerbad ist eine richtig grüne Oase für Zeitz“, sagt er.

Am liebsten steht Zeitzer Gastronom in der Küche und kocht aus frischen Zutaten

Sein Handwerk hat der Mann aus Tröglitz von der Pike auf gelernt. „Ich habe bei Carl Zeiss in Gera Koch gelernt und meine Lehre dann im Hotel Drei Schwäne in Zeitz beendet“, sagt der 48-Jährige. Danach hat er mal ein Jahr in der Gaststätte in Gleina, viele Jahre in der Pizzeria Profen und danach im Schlossrestaurant Zeitz als Koch gearbeitet.

Schließlich hat er sich mit der Bowlingbahn und dem Restaurant im Brühl-Center selbstständig gemacht. Am liebsten steht Böhm in der Küche und kocht aus frischen Zutaten. So werden zum Beispiel auch weiterhin Caterings zu Familienfeiern oder wie am vergangenen Wochenende zu einer Hochzeit im Park Göbitz angeboten. Wenn die Saison im Sommerbad zum 1. September zu Ende geht, hofft er, dass er wieder zurück in das Brühl-Center ziehen kann.