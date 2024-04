Im Chemiepark Zeitz werden aktuell rund 320 Millionen Euro investiert und 140 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Der Park will um weitere 200 Fußballfelder wachsen. Was für und gegen eine Erweiterung spricht.

Alttröglitz/MZ. - Der Chemie- und Industriepark Zeitz ist auf neuem Wachstumskurs: Zirka 320 Millionen Euro werden von Puraglobe, CropEnergies, Südzucker und Infra Zeitz Servicegesellschaft aktuell investiert. Dabei sollen zwischen 120 und 140 Arbeitsplätze auf dem vorhandenen Gelände in Alttröglitz entstehen. So umriss Infra-Chef Christoph Hansel am Dienstag die Lage im Park und etwa 170 Gäste kamen zum Infoabend in das Hyzet-Klubhaus. Puraglobe errichtet die dritte Raffinerie zur Aufarbeitung von Erdöl, CropEnergies (CE) vollzog am Freitag den ersten Spatenstich für den Bau einer Anlage zur Produktion von Ethylacetat aus Bioethanol, Südzucker will eine Biogasanlage errichten und Infra Zeitz muss aufrüsten, um die benötigte Ver- und Entsorgung sicherzustellen und baut einen Kühlturm.