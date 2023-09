Die Zuckerrübenkampagne hat begonnen. Der Rübenhof in der Zuckerfabrik füllt sich / Am Förderband Meisterhelfer auf dem Rübenhof Christian Knechtel / Foto: René Weimer / 13.9.2023

Zeitz/MZ/ank - In der Zeitzer Zuckerfabrik der Südzucker AG werden seit Wochenbeginn wieder frische Früchte angeliefert, per Förderband in die Fabrik befördert und verarbeitet. Die Rübenkampagne ist gestartet und wird über den Jahreswechsel andauern. Gegenwärtig, so hieß es aus der Rübenabteilung des Werkes, werde mit einem überdurchschnittlichen Ertrag gerechnet, allerdings liege der aktuelle Zuckergehalt unter dem Durchschnitt. Konkrete Zahlen und Werte wurden nicht genannt. Ob und in welchem Maße die Früchte in den kommenden Wochen süßer werden, hängt von der Witterung ab.

Damit der Zuckergehalt steigt, benötigen die Früchte Sonne am Tag und kühle Nächte, so Frank Rösler, Leiter der Rübenabteilung. Gut getan habe den Rüben der Regen im Sommer. Es habe gute Zuwächse im August gegeben. Die Rübenkampagne wirkt sich auch auf den Straßenverkehr rund um Zeitz aus. Immerhin rollen täglich hunderte Lkw zum Südzuckerwerk am Rande der Stadt. Das heißt: Auf den Straßen ist mehr los. Angeliefert werden Rüben sowohl aus Thüringen, aus dem Süden von Sachsen-Anhalt als auch aus Mittelsachsen, Nordsachsen und aus dem Landkreis Meißen.