Zeitz/MZ/ank - Ein 24-jähriger Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 2 bei Zeitz Anhaltesignale der Polizei ignoriert und später einen Unfall verursacht. Wie die Polizeiinspektion Halle dazu mitteilte, wollten Beamte gegen 3.45 Uhr den in Richtung Weißenfels fahrenden Pkw kontrollieren. Statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer aber seinen Wagen.

Auf der Flucht sei das Fahrzeug an der Kreuzung der Bundesstraßen 2 und 91 mit einer Leitplanke kollidiert und anschließend am Kreisverkehr bei Theißen zum Stehen gekommen. Sowohl am Fahrzeug des Mannes als auch an der Leitplanke entstand nach Polizeiangaben Sachschaden. Ein Atemalkoholtest bei dem geflüchteten Fahrer ergab einen Wert von 1,69 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige erstattet. Die Beifahrerin des Fahrers klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde laut Polizei vor Ort ambulant behandelt. Der beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden.