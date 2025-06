Flohmarkt lockt auf den Roßmarkt in Zeitz: Was Besucher beim verkaufsoffenen Sonntag erwartet

Verkaufsoffener Sonntag mit einem zusätzlichen Marktangebot – hier vor Ostern – das zieht in Zeitz Besucher in die Innenstadt.

Zeitz/MZ. - Einen zauberhaften Nachmittag versprechen die Zeitzer Innenstadthändler und der Stadtmarketingverein am kommenden Sonntag. Dann nämlich findet nicht nur der verkaufsoffene (Sommer)-Sonntag statt, sondern erstmals auch ein Flohmarkt.

Am Sonntag, 15. Juni, lädt der Stadtmarketingverein Zeitz von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag unter dem Motto „SommerZauber“ in die Innenstadt ein. „Zahlreiche Einzelhändler öffnen an diesem Nachmittag ihre Türen und bieten ein buntes Einkaufserlebnis mit sommerlichem Flair“, kündigt das Orga-Team Event die Veranstaltung an. Ein besonderes Highlight bilde in diesem Jahr zu diesem Anlass der erstmals stattfindende Flohmarkt auf dem Roßmarkt, für den bereits rund 20 Anmeldungen eingegangen seien. Die Organisation liegt in den Händen engagierter Vereinsmitglieder – ein besonderer Dank des Vereins gilt Kerstin Dick und Anke Wagener für die Durchführung.

Kulinarische Angebote auf dem Roßmarkt sollen natürlich für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. Zusätzlich organisiert Quartiermanagerin Anke Wagener einen Kuchenbasar mit Sitzgelegenheiten vor dem WOW–Coworking-Space an der Ecke Roßmarkt/Kramerstraße.

Zur Bewerbung der Veranstaltung führte René Weimer ein Fotoshooting mit Sven Bernstein und Susanne König auf dem Roßmarkt durch, so das Orga-Team. Die Bilder kommen in einer umfassenden Werbekampagne für den 15. Juni zum Einsatz und sind bereits in Zeitz zu entdecken.

Mit dem „SommerZauber“ möchte der Stadtmarketingverein Zeitz nicht nur den Einzelhandel stärken, sondern die Innenstadt als lebendigen Treffpunkt für alle Generationen in Szene setzen. Besucher erwartet ein Nachmittag voller Atmosphäre, Begegnungen und Entdeckungen.

Anfragen zum Flohmarkt können per E-Mail an Anke Wagener gerichtet werden: [email protected]