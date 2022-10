Familie aus Zeitz zelebriert Gruselfest besonders

Die Zeitzer Familie Stingl lebt für Halloween. Wie sie die Besucher in Angst und Schrecken versetzt.

Dieter Stingl in seinem Element. Von Skeletten, die er nach seinen Vorstellungen umbaut, kann er nicht genug bekommen.

Zeitz/MZ - Nebelschwaden ziehen um die schiefen und umgestürzten Grabsteine des alten Friedhofs. In einer Höhle kocht eine hässliche Hexe im Kessel ein übelriechendes Gebräu. Zu ihren Füßen der Käfig, in dem eingesperrt zitternde Kinder wimmern. Aus dem Loch in der Hauswand kriecht haariges Monstergetier mit rotglühenden Augen. Hexen schleichen aus allen Ecken hervor und jagen ahnungslose Menschen. Wie Messer durchschneiden jämmerliche Schreie die gespenstische Nachtstille. Dann bewegt sich etwas auf dem Totenacker. Halb verweste Hände graben sich langsam aus der Tiefe. Lumpengestalten klettern aus den Gräbern. Zombies und Skelette wohin das Auge reicht. Und dauernd fürchterliches Heulen.