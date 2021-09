Falschparker als Sicherheitsrisiko in Zeitz?

Zeitz/MZ - Ordnung und Sauberkeit in der Stadt ist ein Tagesordnungspunkt in jeder Sitzung des Zeitzer Ordnungsausschusses. Auch wenn in der jüngsten Sitzung Dienstagabend der wesentliche Teil nichtöffentlich diskutiert wurde, weil es ums Personal ging, brachten Stadträte doch vor, was sie derzeit zum Thema bewegt.

Zwei wesentliche Punkte wurden deutlich: Sauberkeit und Verkehrsverstöße beim Parken. So sprach Herbert Hedrich (Die Linke/Zeitzer für Zeitz) nochmals die zugeparkten Straßen im Musikerviertel an. Trotz verstärkter Kontrollen und Verwarnungen durch das Ordnungsamt sei keine Besserung eingetreten. Hedrich sieht in der Parksituation, die Autofahrern oft gar keine Einsicht mehr gewährt, ein Sicherheitsrisiko. Katja Vincenz, Sachgebietsleiterin Sicherheit und Ordnung der Stadt Zeitz, bestätigte, dass über 60 Verwarngelder ausgesprochen worden seien. Allein in der Robert-Schumann-Straße 33. Abschleppen oder eine Kralle anbringen sei erst einmal noch keine Option, denn da müssten auch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, betonte sie auf Nachfrage. Erst müssten nun einmal Verwarnungen ausgesprochen werden. „Viele Bürger sind da leider resistent, sie bezahlen eben das Verwarngeld.“

Norbert Müller (Freie Wähler Zeitz) sprach den Zustand rund um die Altglascontainer an. Ihm sind da nicht nur Scherben, sondern auch Müll und Unkraut aufgefallen. „Es sieht einfach scheußlich aus“, sagte er. Auch das wurde von Katja Vincenz und Bürgermeisterin Kathrin Weber mitgenommen. Aber da war man eigentlich schon beim Thema, das dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt wurde: So viel Personal, um alles abzuarbeiten, hat man nicht.