Falkner und Imker im Schlosspark Zeitz

Zeitz - Wissenswertes über Bienen und die Imkerei, aber auch über Greifvögel und die Falknerei kann man am Sonntag, 6. Juni, im Schlosspark Moritzburg Zeitz erfahren. Passend zum Rendezvous im Gartentraum gibt es dort nämlich „Gartenverführungen und Wissen rund um Bienen und Falken“. Viele Besucher wird es freuen: Das Imkerhaus, nur wenige Schritte hinter dem Eingang Orangerie gelegen, öffnet am Sonntag. Von 10 bis 18 Uhr heißt es „Willkommen im Imkerhaus“. Die Mitglieder des Imkervereins Zeitz und Umgegend von 1895 stehen dann wieder für Erklärungen und zur Beantwortung der Fragen der Gäste bereit. Sie informieren zur Bienenhaltung und Honiggewinnung und geben einen interessanten Einblick in ihre Arbeit.

Ebenfalls vor Ort ist von 10 bis 18 Uhr der Verband Deutscher Falkner, Landesverband Sachsen-Anhalt, um sich vorzustellen. Im Jahr 2016 wurde die Falknerei, die ihren Ursprung vor circa 3.500 Jahren in Zentralasien hat, in Deutschland als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Und wer nun schon immer - oder seitdem - mehr darüber wissen wollte, hat am Sonntag die Chance. Mit Harris Hawk (Wüstenbussard), Sakerfalken und Uhu erläutern die ehrenamtlichen Falkner die Unterschiede der Greifvogelarten und informieren über deren Beutetiere und das Jagdverhalten. Enttäuscht wird allerdings, wer eine Flugshow erwarten sollte: Die Mitglieder des Verbands Deutscher Falkner sind natürlich keine Event-Falkner. Die Frauen und Männer gehen ausschließlich der Beizjagd nach und informieren rund um dieses Immaterielle Kulturerbe.

Auch darüber hinaus lohnt sich der Besuch im Zeitzer Gartentraum am kommenden Wochenende ganz besonders, denn vom 4. bis 6. Juni, wenn das Deutsche Gartennetz zum „Rendezvous im Garten“ einlädt, haben Museum Schloss Moritzburg und der Schlosspark so einiges vorbereitet. Dazu gehören verschiedene Themenführungen (die MZ berichtete) in der Anlage der ersten Landesgartenschau Sachsen-Anhalts, die Sonderausstellung „Leidenschaft für Schönheit - Gartenträume in Sachsen-Anhalt“ zum Gartenträume-Jubiläum 2020 im Schlossmuseum, die eigens deshalb verlängert wurde, und ein Blumenrätsel, mit dem man die Dauerausstellungen ganz neu entdecken kann. (mz)