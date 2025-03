Die 14-jährige Luisa Katharina M. aus Großobringen in Thüringen wird seit dem 1. März vermisst. Möglicherweise hält sich die Jugendliche in Zeitz auf. Die Polizei sucht mit einem Foto nach ihr.

14-Jährige könnte sich in Zeitz aufhalten: Wer hat Luisa Katharina M. gesehen? (Foto im Text)

Eine 14-jährige Vermisste aus Thüringen könnte sich in Zeitz aufhalten.

Zeitz/Weimar. - Die Polizei in Thüringen fahndet aktuell nach der 14-jährigen Luisa Katharina M. aus Großobringen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die vermisste Jugendliche sich im Bereich Zeitz aufhält oder aufgehalten hat, heißt es in einer Mitteilung.

M. werde seit dem 1. März vermisst. Sie habe das Mädchenwohnheim, in dem sie lebt, am frühen Abend in unbekannte Richtung verlassen. Es gebe Hinweise, dass sie sich im Raum München, Leipzig oder Zeitz aufhalte.

Umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Eine Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden.

So wird Luisa Katharina M. beschrieben:

14 Jahre alt

1,60 bis 1,65 Meter groß

lange, schwarze Haare

blaue Augen

schwarze Hose, graue Jacke, weiße Sneaker

Die vermisste Luisa Katharina M. könnte sich in Zeitz aufhalten. Foto: Thüringer Polizei

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Luisa Katharina M. geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03643/8820 bei der Polizei zu melden.