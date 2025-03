Zeitz/Weimar. - Fast zwei Wochen hat die Polizei in Thüringen nach einer 14-Jährigen aus Großobringen gefahndet. Dabei hieß es auch, dass die vermisste Jugendliche sich auch im Bereich Zeitz aufhalten könnte. Nun ist die Jugendliche genau dort wieder aufgetaucht.

Sie galt seit dem 1. März als vermisst. Die Jugendliche habe das Mädchenwohnheim, in dem sie lebt, am frühen Abend in unbekannte Richtung verlassen. Es habe Hinweise gegeben, dass sie sich im Raum München, Leipzig oder Zeitz aufhalte. Sie wurde am Mittwoch wohlbehalten in Zeitz angetroffen, heißt es nun von der Polizei.