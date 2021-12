Es gibt Saisonkarten 2022 für den Schlosspark Moritzburg Zeitz

Saison startet am 1. April im Zeitzer Gartentraum. Warum Tickets ein besonderes Weihnachtsgeschenk sind.

Zeitz/MZ - Der Schlosspark Moritzburg Zeitz soll am 1. April 2022 die Tore zur neuen Saison öffnen. Das Ticket dafür kann man ab sofort in der Tourist-Information Zeitz am Altmarkt kaufen. Dort gibt es nämlich die Saisonkarte 2022.

Die Saisonkarte gilt als Eintrittskarte vom 1. April bis 31. Oktober und kann in diesem Zeitraum so oft genutzt werden, wie man möchte. Bei vielen Veranstaltungen, zumindest denen der Stadt Zeitz, wird Inhabern der Saisonkarte fast immer ein reduzierter Eintrittspreis gewährt.

Bei einem Tageseintritt für Erwachsene (ab 15 Jahre) von zwei Euro rentiert sich der Kauf für regelmäßige Besucher sehr schnell. Aber auch für all jene, die mit ihren Kindern oder Enkelkindern die Spielplätze in der hundefreien Anlage besuchen oder die Sportangebote regelmäßig nutzen wollen, empfiehlt das Sachgebiet Kultur und Tourismus die Saisonkarte.

In der Tourist-Information freut man sich, dass man die Karten jetzt anbieten kann. „Sie sind natürlich auch ein tolles Weihnachtsgeschenk“, sagt Annett Neupert, die Leiterin der Einrichtung.