Jolie Trapp aus Rehmsdorf gewinnt einen Preis bei Jugend musiziert in Naumburg. Am 26. Oktober hat die Schülerin ihr erstes Konzert in Meuselwitz.

Rehmsdorf/MZ. - Sie hat eine tiefe Stimme, eine tolle Haarmähne, mag Rock 'n' Roll und eher die härteren Musiktöne. Jolie Trapp aus Rehmsdorf gewann in Naumburg im Wettbewerb Jugend musiziert in der Kategorie Besondere Musizierstunde. Jetzt soll es in dieser Richtung weitergehen. Am 26. Oktober plant die 19-Jährige ihr erstes eigenes Konzert in der Kneipe Zur Holzrolle in Meuselwitz. „Musik liebe ich schon immer. Etwa seit der 5. oder 6. Klasse habe ich begonnen, Gedichte zu schreiben und später daraus eigene Lieder gemacht“, erzählt die junge Frau aus Rehmsdorf. Autodidaktisch hat sie sich vor zwei, drei Jahren Gitarrespielen beigebracht und nimmt heute in der Zeitzer Musikschule Gesangsunterricht bei Mathias Büttner. „Dort erhalte ich eine klassische Ausbildung. Das ist etwas ganz anderes, aber hilft mir sehr bei meiner weiteren Stimmbildung und der Atemtechnik beim Singen beispielsweise“, plaudert sie. Von der Musikschule wurde sie zu diversen Wettbewerb vorgeschlagen.

Privat mag sie lieber die Musik von Janis Joplin aus der Flower-Power-Zeit oder auch mal Shakira. Zu Musik von Shakira hat sie ihren ersten eigenen Liedtext geschrieben und später wurde daraus die erste eigene Platte: Sieben Songs für die 1970er Jahre. „Mich fasziniert die damalige Hippie-Bewegung, der Gedanke an Freiheit und Liebe, Frieden und Naturverbundenheit, Weltenbummeln“, fährt sie fort. Aus diesem Grund widmet sie sich in ihrem zweiten Album dem Thema Natur. „Ich war im Sommer zwei Wochen als Volunteer in Norwegen, habe dort die Natur genossen und das hat mich inspiriert“, sagt die 19-Jährige. Denn sie mag auch Yoga und Meditation. Zu Hause in Rehmsdorf ist sie gern im Garten, beobachtet die Natur und spielt gern Gitarre. So entstand gerade ein Lied über Schwalben. Diese Vögel hat sie in diesem Sommer oft beobachtet und war von ihnen fasziniert. Zu ihrem Konzert in Meuselwitz wird es zu hören sein, dazu einige Coversongs.

Die Musik soll aber nur ihr Hobby bleiben. Im Frühjahr möchte die 19-Jährige ihr Fachabitur machen und besucht deshalb eine Schule in Gera. „Was ich danach mache, weiß ich noch nicht genau“, sagt sie. Jolie könnte sich vorstellen, Tischlerin von der Pike auf zu lernen und hat ein Praktikum bei einem Zimmermann gemacht. Auch Holzbildhauer oder ein anderes Holzgewerk wäre für sie denkbar. Und dann gäbe es noch eine ganz andere Richtung, nämlich Journalismus zu studieren, dann würde sie gern viel reisen und darüber Reiseberichte schreiben. „Nach dem Abi will ich mit meinem Freund drei Monate nach Südostasien, fremde Länder und Menschen kennenlernen. Denn ein Faible für Buddhismus habe ich auch.“