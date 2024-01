Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Mit einem außergewöhnlichem Neujahrskonzert startete der Förderverein Rühlmannorgel St. Michael Zeitz in das Jahr. Das hochkarätige Berliner Ensemble Vox Nostra entführte die fast 200 Gäste stimmgewaltig in Vokalmusik des Mittelalters. Winnie Brückner (Sopran), Philipp Cieslewicz (Altus) und Burkhard Wehner (Bariton) erfüllten das Gotteshaus mit Zeit und Raum. Extra für Zeitz hatten sie ein besonderes Konzert arrangiert, eine ausgewogene Balance von alter Musik bis zur Moderne geschaffen. Sie begannen ihre musikalische Reise in der kleinen Nonnenkapelle, trugen Licht und Musik in die Kirche und erfüllten das Kirchenschiff mit 1.000 Jahre alten gregorianischen Chorälen, uralten Psalmen und fast schon hypnotischen Gesängen der Hildegard von Bingen. In einem Meer von Hunderten Kerzen fühlte man sich als Zuhörer beseelt, beschwingt, kurzum glücklich. Denn „Die Zeit für das Glück ist jetzt“, so sagte Norman Neitz, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins.