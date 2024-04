Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Die Zeitzer Wohnungsgenossenschaft (ZWG) feierte am Samstag ihr 70-jähriges Bestehen. Das ist Anlass für einen historischen Rückblick: Am 20. April 1954 versammelten sich 34 Gründungsmitglieder und riefen die erste Arbeiter-Wohnungsbau-Genossenschaft (AWG) im damaligen Bezirk Halle ins Leben. Das ist sieben Jahrzehnte her und damals ahnten die Gründer sicher nicht, welche Entwicklung „ihre“ Genossenschaft in der Folge nehmen sollte, so heißt es in der Pressemitteilung der ZWG zum Jubiläum.