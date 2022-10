Erleichterung bei den Patienten: Zahnärztin aus Zeitz hat einen Nachfolger

Eine Zahnarztpraxis am Platz der deutschen Einheit wird im nächsten Jahr schließen. Doch die Inhaberin hat bereits einen Nachfolger gefunden.

Benjamin Bruska und Sylvia Eckel arbeiten für den Übergang derzeit parallel in der Praxis am Platz der deutschen Einheit.

Zeitz/MZ - Es ist eine gute Nachricht für Zeitz-Ost: Zwar hört Zahnärztin Sylvia Eckel nach 44 Berufsjahren auf, jedoch nicht ohne ihre Patienten an einen Nachfolger zu übergeben. Der ist mit Benjamin Bruska nicht nur gefunden, sondern arbeitet bereits seit Anfang August in den Räumen der Praxis am Platz der Einheit. „Den Leuten fällt ein Stein vom Herzen“, weiß Sylvia Eckel von ihren Patienten.