Endspurt im Schlosspark - Was man beim Gartentraum in Zeitz noch entdecken kann

Noch bis 31. Oktober kann man in der Anlage rund um die Moritzburg bummeln und den Herbst genießen. Was man noch entdecken kann.

Die nächsten Tage versprechen Sonne pur. Und wo kann man den goldenen Oktober in Zeitz besser verbringen, als im Schlosspark Moritzburg?

Zeitz/MZ - Die nächsten Tage versprechen Sonne pur. Und wo kann man den goldenen Oktober in Zeitz besser verbringen, als im Schlosspark Moritzburg? Immerhin taten das seit Saisoneröffnung im April schon tausende Besucher. „Wir hatten von April bis September 13.500 zahlende Tagesgäste“, sagt Pressesprecherin Kathrin Nerling. Und da sind die meist regelmäßigen Besuche von Gästen mit Dauerkarte und Besucher unter 14 Jahre nicht mit erfasst. Womit die Gesamtbesucherzahl deutlich höher liegen dürfte.

Der Schlosspark ist immer einen Besuch wert - das gilt für Zeitzer und Besucher. Immerhin kamen seit Saisoneröffnung im April schon tausende Besucher. Und so werden sie an der Orangerie, wo man gut speisen und rasten kann, mit ihrem einstigen Barockgarten begrüßt. (Foto: Angelika Andräs)

Das Gelände der ersten Landesgartenschau Sachsen-Anhalts rund um die Moritzburg lädt mit seinen verschiedenen Gärten und dem Rossnerpark mit seinen alten Bäumen zum Flanieren ein. Und angesichts der milden Temperaturen und langer Sonnenschein-Phasen kann man sicher in den Liegestühlen noch ein Sonnenbad auf den Wiesen nehmen. Lange wird das nicht mehr möglich sein. Und das hat nicht nur mit den sinkenden Temperaturen zu tun, sondern auch mit dem Saisonende im Park. Geöffnet ist noch bis zum Sonntag, 31. Oktober.

Auf der großen Parkbühne am Johannisteich konnten in diesem Jahr trotz Corona schon wieder einige große Veranstaltungen stattfinden. Vor allem Konzerte, wie mit dem Jugendsinfonieorchester Sachsen-Anhalt, begeisterten die Gäste. Der Teich mit Fontäne und Seerosen ist auch einen Blick wert. (Foto: Angelika Andräs)

Einlass ist von 10 bis 18 Uhr, der Aufenthalt im Park ist bis zum Einbruch der Dunkelheit gestattet. Erforderlich für den Besuch des Parks ist der Besitz einer Dauerkarte oder der Kauf eines Tageskarte. Der Tageseintritt beträgt für Erwachsene zwei Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen einen Euro, Kinder bis 13 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt. Karten für den Schlosspark erhalten Besucher an der Kasse am Eingang Orangerie, Schlossstraße. Kinder sind im Park besonders gern als Gäste gesehen, sie können nach Herzenslust toben und die Tiere besuchen. Und es gibt eigens für sie zwei sehr beliebte Spielplätze.

Die Anlage der ersten Landesgartenschau Sachsen-Anhalts im Jahr 2004 glänzt auch 17 Jahre später noch mit einer farbenprächtigen und gepflegten Bepflanzung. Die Wechselflorbeete zeigen jetzt die ganze Pracht des Herbstes, während das Laub sich zu färben beginnt. (Foto: Angelika Andräs)

Hunde dürfen nicht in den Park mitgenommen werden. Am Eingang Orangerie steht ein Hundezwinger zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.