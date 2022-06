Eltern entsetzt: Unterricht in Tröglitz fällt wegen Lehrermangel aus

In der Schule Tröglitz herrscht akuter Lehrermangel. Mindestens zwei Klassen wurden am ersten Schultag wieder nach Hause geschickt.

Draschwitz/Rehmsdorf - Home-Schooling, Wechselmodell, Präsenzunterricht: Die Coronakrise hat Schüler, Lehrer und Elter vor neue Herausforderungen gestellt. „Ich möchte lieber wieder in den Kindergarten. In der Schule gibt es zu viele Ferien“, sagt ein Mädchen aus der 1. Klasse. Nach vielen Wochen durften die Grundschüler endlich zurück in die Schule. Die Freude war groß, doch währte nicht lange. In der Schule Tröglitz herrscht akuter Lehrermangel. Mindestens zwei Klassen wurden am ersten Schultag wieder nach Hause geschickt.