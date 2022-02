Elf Jahre Haft für Drogenhändler aus Zeitz und Kretzschau gefordert

Halle (Saale)/Kretzschau/Zeitz/MZ - Am vorletzten Verhandlungstag vor dem Landgericht in Halle gegen einen 42-jährigen Kretzschauer, sowie gegen zwei 45 und 50 Jahre alte Zeitzer wegen massiven Drogenhandels sind am Montag die Plädoyers gesprochen worden. Erwartungsgemäß hat dabei die Staatsanwaltschaft für den Hauptangeklagten aus der Gemeinde Kretzschau eine lange Haftstrafe gefordert. Dieser soll für elf Jahre hinter Gitter. Es wäre sein vierter längerer Gefängnisaufenthalt. Ausschließlich wegen Drogenhandels ist er bereits in der Vergangenheit zu vier Jahren Jugendhaft, sowie als Erwachsener zu insgesamt 15 Jahren verurteilt worden.

