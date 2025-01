Einsatz am frühen Morgen: Misthaufen brennt in Würchwitz

Feuer in Zeitzer Ortschaft

Feuerwehreinsatz im Zeitzer Ortsteil Würchwitz am Dienstag: Ein Misthaufen brannte.

Würchwitz/MZ. - Zwei Stunden war die Zeitzer Feuerwehr am Dienstagmorgen im Zeitzer Ortsteil Würchwitz im Einsatz. Dort musste das Feuer in einem Misthaufen gelöscht werden.

„Um 6.40 Uhr am Dienstag wurde die Dienstschicht der Feuerwehr Zeitz zu einem Brand in Würchwitz alarmiert“, erklärt Oberbrandmeister Frank Hoffmann vom Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, „vor Ort brannten circa 400 Kubikmeter landwirtschaftliches Erzeugnis.“ Zur Unterstützung kam die Ortswehr Würchwitz dazu, so Hoffmann. „Das Brandgut wurde mit einem Teleskoplader auseinandergezogen und dann durch die Kräfte der Feuerwehr abgelöscht.“ Einsatzleiter war Ives Fritzsche.

So banal ein solcher Brand auf den ersten Blick scheinen mag, die Feuerwehrkräfte waren zwei Stunden im Einsatz. Wichtig war es auch, ein Übergreifen des Feuers auf andere Objekte zu verhindern. Das gelang den Einsatzkräften natürlich.

Brände von Misthaufen, Kompost und sogar Biotonnen sind übrigens so selten nicht und gehen dann auch meist nicht auf Brandstiftung zurück. Denn hier wimmelt es nur so von mikroorganischem Leben, das wiederum das organische Material zersetzt. Und dabei wird Wärmeenergie frei, die das alles ziemlich aufheizt. Temperaturen von 150 bis 200 Grad seien möglich, heißt es entsprechenden Veröffentlichungen, denn Feuer benötigt im Wesentlichen nur die drei Zutaten Hitze, etwas Brennbares und Sauerstoff.