In diesen Tagen findet in der Zeitzer Michaeliskirche die Orgelwoche statt. Auftakt war eine Fahrt der Fördervereins in die Orgelbauwerkstatt Jehmlich nach Dresden.

Am Sonntag wurde die Orgelwoche in der Michaeliskirche eröffnet. Es gab ein besonderes Konzert Klangfarben mit Johanna Schulze an der Orgel und Philipp Baumgarten übernahm dazu die Licht-Performance. Die Gäste saßen übrigens mit Blickrichtung zur Orgel.

Zeitz/Dresden/MZ. - Auf große Fahrt ging der Zeitzer Förderverein Rühlmann-Orgel am Samstag. 44 Frauen, Männer und ein Hund reisten nach Dresden und besuchten da die Firma Orgelbau Jehmlich. „Ich war beeindruckt von der Handwerkskunst in verschiedenen Gewerken wie Holz- und Metallbau, Gießerei“, sagt Michael Meinhardt, Vorsitzender des Fördervereins. Jene Firma in Dresden wird in Zeitz den ersten Bauabschnitt der Sanierung der Rühlmann-Orgel übernehmen. Beginn ist nach dem letzten Konzert zum Heinrich-Schütz-Musikfestes im Oktober. Die Firma Jehmlich will zuerst den Blasebalg restaurieren.