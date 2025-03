Tröglitz/MZ. - Vor 60 Jahren wurde die Sternwarte in Tröglitz gebaut. Am 16. April 1965 erfolgte der erste Spatenstich im Tröglitzer Park, ein ungenutztes Spiegelteleskop wurde damals im Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz entdeckt und durfte verwendet werden. Seitdem ist die Sternwarte ein Wahrzeichen des Dorfes mit über 2.000 Einwohnern. „Wir wollen das Leben in und rund um die Sternwarte wieder aktivieren. Aus diesem Grund habe ich mit verschiedenen Schulen Kontakt aufgenommen und es gibt im Juni das Sternwartenfest“, sagt Christiane Burkhardt. Über weitere Ideen beriet am Dienstagabend der Heimatclub Tröglitz 2.000.

