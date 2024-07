Mädchen und Jungen der Kita beschäftigen sich spielerisch mit den Sagen aus der Heimat. Das Dorf an der Landesgrenze sucht Anschluss an den Sagenweg im Schnaudertal.

Spora/MZ. - „Ich bin der Drache und kann Feuer spucken“, hüpft der kleine Matti fröhlich über den Hof der Kita Sporaer Spielmäuse. Leni spielt dazu die Bauersfrau, backt mit einem Zauberspruch den besten Kuchen. Leon setzt einen großen Hut auf und ist ihr Bauersmann. „Klar haben wir zu Hause auch Tiere, nämlich eine Katze“, sagt Leon. Und Leni freut sich auf den Schulanfang und das Lernen, ist schon Mitglied im Heimatverein und im Sportverein. Die Steppkes spielen gemeinsam Theater und zwar nicht irgendein Stück, sondern eine Sage aus der Heimat. „Der Drache zu Spora“, heißt sie. Demnach sah man vor vielen Jahren einen Feuerschein über Spora, das Feuer verschwand in der Esse auf einem Bauernhof und von da an hatte der Bauer besonders viel Glück in seiner Wirtschaft – so die absolute Kurzfassung der Geschichte.