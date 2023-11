Der Verein Kulturfreunde hat in seinem Dorf auch ein Herz für Insekten. Zusätzlich wissen Autofahrer jetzt ganz genau, wo sie sind.

Ein besonderes Hotel in Hassel

Dieses Insektenhotel in Hassel wurde durch Fördermittel und die Arbeit der Kulturfreunde des Ortes ermöglicht.

Hassel/MZ. - Wenn man von der Autobahnabfahrt Droyßig in eben diese Ortschaft fahren möchte, kommt man nach rund sechs Kilometern über Romsdorf zum Ortseingangsschild. Doch eigentlich ist man noch gar nicht in Droyßig, sondern in Hassel. Das ist zwar kein eigener Ortsteil, „aber früher waren wir ein eigenständiger Ort und sind noch heute stolz auf unser schönes Dorf“, sagt Martina Denk. Die Vorsitzende der dortigen Kulturfreunde war jetzt tatkräftig daran beteiligt, dass auch Autofahrer wissen, wo sie eigentlich sind.