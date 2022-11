Nach Absagen aufgrund der Corona-Pandemie will die Unicef-Ortsgruppe Zeitz Kindern und Jugendlichen endlich zum 25. Mal eine Bühne bieten. Was bei der Gala konkret geplant ist.

Die letzte Unicef-Benefitz-Veranstaltung hat im April im Neuen Theater stattgefunden. Spenden und Eintrittsgelder kamen Kindern in der Ukraine und in Zeitz zu gute.

Zeitz/MZ - Die Vorbereitungen für die 25. Unicef-Gala in Zeitz laufen - und das nun schon zum dritten Mal. Zuletzt hatte die Gala im März 2019 stattgefunden. Das Jahr darauf fiel der Termin für die Jubiläumsveranstaltung mit dem Beginn der Corona-Pandemie zusammen und musste entsprechend abgesagt werden, erinnert sich Unicef-Ortsgruppenleiter Roland Braune.

2021 hatte die Gruppe einen Termin für die Weihnachtszeit angesetzt, der ebenfalls ausfallen musste. Umso größer sind die Hoffnungen, dass es dieses Mal klappt und am Nachmittag des zweiten Advents die vielen jungen Künstler im Capitol im Rampenlicht stehen.

„Wir möchten den Kindern eine Chance geben, sie brauchen den Auftritt und die Anerkennung“, sagt Braune. Und auch während der Pandemie seien die Möglichkeiten zum Proben immer wieder eingeschränkt, zeitweise gar nicht möglich gewesen.

Junge Künstler aus Zeitz musizieren, singen, rezitieren, spielen Theater, tanzen

Für das bunte Programm wollen die jungen Künstler musizieren, singen, rezitieren, kleine Stücke spielen und tanzen. Denn zu den Beteiligten gehören die Musikschulen „Klangkiste“ und die Kreismusikschule „Anna-Magdalena Bach“, die Bigband der CJD-Schulen in Droyßig, die Ballettschule Zeitz, Theater-AG und Chor der Grundschule Elstervorstadt, Kinder- und Musiktheater der Kulturvilla „Kolorit“ sowie das Theater 304.

„Ziel ist es auch, gemeinsam aufzutreten“, ergänzt dazu Roland Braune. „Gerade da der Trend immer mehr zur Teilung geht, also jeder seins macht.“ Das Event soll nicht nur wiederbelebt, sondern auch in Zukunft weiter fortgeführt werden. Das bekräftigen auch weitere Mitglieder der Ortsgruppe bei einem Treffen mit der MZ.

Bis zur Pandemie gab es die Gala im Frühjahr und ein Benefiz-Auftritt des Balletts in der Weihnachtszeit. Auch letzteres war zu Corona-Zeiten geplant und wieder abgesagt worden. Nun sind alle Akteure an einem Termin auf der Bühne versammelt. Die jüngsten Teilnehmer sind gerade mal im Grundschulalter. Doch auch eine Studentin wird mit dabei sein, verrät Raimo Gaartz von der Kreismusikschule. „Es ist toll zu sehen, wie sich die Musikschülerin weiterentwickelt hat“, sagt Gaartz. Denn mittlerweile begleitet sich die Sängerin auf der Gitarre selbst. Und auch darum gehe es bei der Gala, den Jüngeren im Publikum zu zeigen, „was alles möglich ist“, was man mit regelmäßigen Proben und Fleiß erreichen kann.

Von „Smoke on the water“ bis „Feliz Navidad“

Auch wenn die Gala dieses Mal in die Adventszeit fällt, ist nicht nur Weihnachtliches im Programm vertreten. So wird die CJD-Bigband etwa „Smoke on the water“ spielen. Die „Karambambini“ wiederum zeigen zusammen mit dem Musiktheater „MU-TH“ der Kulturvilla „Kolorit“ einen Ausschnitt aus dem Musical „Sound of music“. Immer weihnachtlicher wird es zum Ende der Veranstaltung hin, verrät Gisela Reimann, die die Veranstaltung plant und Teil der Unicef-Gruppe ist. Den Abschluss macht der Chor der Grundschule Elstervorstadt mit dem spanischsprachigen Weihnachtsklassiker „Feliz Navidad“.

So eine große Veranstaltung in der Adventszeit zu planen, sei eine Herausforderung, meint Reimann. Immerhin haben viele der Beteiligten auch eigene Auftritte bevorstehen. „Die Kinder treten gern auf und wollen helfen. Sie wissen, dass es für einen guten Zweck ist“, sagt Reimann. Denn die Erlöse und Spenden der Veranstaltung geht in diesem Jahr über Unicef an Dürreopfer in Ostafrika. Unterstützt wird die Ortsgruppe dabei von der Stadt Zeitz, die den Ticketverkauf organisiert und den Saal stellt, sowie von regionalen Händlern und Produzenten.

Die Zeitzer Unicef-Gruppe hofft auf zahlreiche Zuschauer. „Es lässt sich gut mit einem Besuch auf dem Adventsmarkt verbinden“, sagt Roland Braune, denn der Markt findet zur gleichen Zeit statt. Besonders eingeladen seien Familien mit Kindern, für die Jüngsten gibt es daher günstigere Tickets.

Unicef-Gala am 4. Dezember, 16 Uhr, im Capitol Zeitz, Ticket-Vorverkauf in der Tourist-Information am Altmarkt: neun Euro, sieben Euro ermäßigt, an der Abendkasse: zehn Euro, acht Euro ermäßigt, Kinder bis 14 Jahre: zwei Euro