Drei Brände von Müllbehältern wecken Erinnerungen an die Brandserie zum Jahreswechsel in Zeitz. Wo es dieses Mal gebrannt hat.

Dreiste Aktion: Feuerteufel zündet Container neben der Feuerwache in Zeitz an

Gleich drei Brände von Containern und Müllbehältern hatte die Feuerwehr am Dienstag in Zeitz zu löschen.

Zeitz/MZ - Macht der Feuerteufel in Zeitz weiter? Nach der Brandserie in Zeitz-Ost um den Jahreswechsel herum hatte es nur vereinzelte Kübelbrände gegeben. Jetzt stehen Container in der Innenstadt in Flammen.

Um 23.24 Uhr am Dienstagabend wird die Ortswehr Zeitz alarmiert. Der Brandort ist dreist gewählt: Genau gegenüber der Feuerwache im Steinsgraben brennt ein Container. Doch schon 23.38 Uhr geht es weiter. Auch an der Semmelweisstraße brennt ein Müllbehälter.

Das war der dritte Brand dieser Art innerhalb vn 24 Stunden. Bereits am Dienstag am frühen Morgen kurz vor ein Uhr stand ein Müllbehälter in der Geußnitzer Straße in Flammen.

Anwohner und Feuerwehr befürchten, dass sich hier wieder eine Brandserie anbahnt. „Ich fürchte, es geht wieder los“, sagt René Heinrich, Sachgebietsleiter Brand- und Katastrophenschutz.