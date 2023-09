Drei Verletzte nahe Zeitz: Pkw stürzt bei Haynsburg in die Tiefe

Die Polizei rückte in der Nacht zum Donnerstag zu einem Unfall am Ortseingang von Haynsburg aus.

Haynsburg/MZ/ank - Spektakulärer Unfall bei Haynsburg: Bei dem Crash am Donnerstagmorgen sind am Ortseingang drei Menschen verletzt worden. Ein Pkw war laut Polizei von der Burgstraße abgekommen, er durchbrach ein Geländer und prallte gegen einen Baumstumpf. Der Wagen stürzte daraufhin etwa acht Meter in die Tiefe, überflog ein weiteres Geländer und schlug schließlich frontal auf einer Wasserentnahmestelle auf. Dort blieb der Wagen auf dem Dach liegen.

Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer brachte laut der Polizei einen Wert von zwei Promille. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen der Polizei laufen.