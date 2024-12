Spielplatz am Freibad Theißen soll in Eigeninitiative entstehen

Jörg Patzschke, Jan Molicki und Hans-Jörg Forner (v.r.) nehmen die Sache mit dem Spielplatz am Freibad Theißen selbst in die Hand.

Theißen/MZ. - Ein Sprung ins kühle Nass, ein Eis am Stiel und danach noch.... Ja, was eigentlich? Klettern, schaukeln? Das geht alles nicht mehr am Freibad in Theißen. Denn am Anfang der Badesaison 2024 musste der Spielplatz aufgrund von Mängeln gesperrt werden. Wie Theißens Ortsbürgermeister Thomas Ham (Bürgerinitiative Theißen) im Sommer berichtete, waren die Geräte, die größtenteils aus Holz bestanden, mit der Zeit im Kiesbett verrottet. Kurz vor Ende der Saison stand fest: Die Spielgeräte müssen abgebaut werden.