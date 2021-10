Dixi-Klo in Zeitz mit Pyrotechnik gesprengt: Kabine wurde durch Explosion komplett zerstört

Zeitz/MZ - Am Freitag gegen 23.45 Uhr haben Unbekannte in der Julius-von-Pflug-Straße in Zeitz eine mobile Toilettenbox vermutlich mit Pyrotechnik explodieren lassen. Laut der Polizei wurde durch die Sprengkraft die Kabine komplett zerstört und das umliegende Erdreich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 750 Euro geschätzt. Vor Ort fand eine Spurensicherung statt. Die Ermittlungen zu möglichen Tätern laufen.