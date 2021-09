Diese Zeitzerin ist mit 84 Jahren noch Chor-Leiterin

Zeitz/MZ - Wenn Christa Schmidt hinter ihrem Keyboard steht, dann leuchten ihre Augen. Wenn das Keyboard und Christa Schmidt dann noch vor einer Gruppe sangesfreudiger Frauen stehen, kann die 84-jährige Zeitzerin die Welt um sich herum vergessen. Dann verweilt sie im Hier und Jetzt, wippt zum Takt der Musik mit den Füßen, singt und zeichnet mit Händen und Armen den Rhythmus nach. Der Chor vor ihr folgt. Christa Schmidt ist die Leiterin des Zeitzer Chors Elsterlerchen, der zur Volkssolidarität gehört. Zur jüngsten Probe gab es für die Chefin nicht nur Blumen, auch Worte des Dankes und der Anerkennung. Schließlich leitet sie seit 20 Jahren den Klangkörper. Und die Rentnerin, die einst aus gesundheitlichen Gründen eine Schneiderlehre abbrechen musste und dann - auch in verantwortlichen Positionen - im Großhandel arbeitete, sagt: „Diese 20 Jahre sind die schönsten meines Lebens.“

Musik, sagt Christa Schmidt, sei immer Hobby gewesen, dass Schöne im Leben. Bereits mit drei Jahren habe sie Ziehharmonika gespielt. Begonnen habe sie mit Weihnachtsliedern. Und ihr Vater habe festgestellt und gesagt, dass sie musikalisch sei und das Musizieren auf jeden Fall lernen müsse. Fazit: Jedes Instrument, das in der Familie existierte, habe Christa Schmidt spielen können. Zunächst ohne Noten lesen zu können. „Alles, was ich zu singen vermochte, konnte ich auch spielen“, erinnert sich Christa Schmidt. Nur zur Gitarre habe sie nie gegriffen, weil es die in der Familie nicht gab. Gern erinnere sich Christa Schmidt auch daran, als sie als Kind auf einer Rampe am Reudener Bahnhof musizierte. Gespielt habe sie, wenn Personenzüge kamen. „Ich habe mich dann immer amüsiert, wenn die Reisenden mit den Augen gesucht haben, woher die Musik kommt“, erzählt die Rentnerin, die heute zum Beispiel junge Sänger und deren Musik möge.

21 Damen im Alter von 67 bis 92 Jahren

Das Keyboard, das Christa Schmidt noch heute spielt, habe sie einst für 2.500 Mark gekauft, dazu Notenhefte. „Mindestens ein halbes Jahr habe ich gebraucht, bis ich es beherrschte“, sagt die Chorleiterin. Hunderte Lieder und Melodien hat sie inzwischen auf dem Instrument gespielt und abgespeichert. Sie erklingen bei den Proben. Die Sängerinnen haben dabei Ringordner vor sich, in denen etwa 240 Texte von Liedern abgeheftet sind. Die Melodien haben sie praktisch im Kopf. Insgesamt zählt der Chor 21 Damen im Alter von 67 bis 92 Jahren. Ein Mann ist nicht dabei, wäre aber laut Christa Schmidt ebenso willkommen wie neue Sängerinnen, die gern den Altersdurchschnitt drücken dürften. Geprobt wird montags, zurzeit in den Räumen des ehemaligen Ratskellers im Zeitzer Rathaus.

Und nicht nur Christa Schmidt hoffe, dass es vielleicht in der Weihnachtszeit wieder ein paar Auftritte gibt - in Seniorenheimen zum Beispiel. Bei Auftritt denkt Christa Schmidt sofort ans Jahr 2004, als in Zeitz die erste Gartenschau des Landes Sachsen-Anhalt stattfand. Allein da habe sich ihr Chor achtmal präsentiert. Das seien sehr schöne Erinnerungen. Und was ist nun das Lieblingslied der Chorleiterin? Sie antwortet summend. Es ist die Melodie des legendären Abba-Songs „I Have a Dream“. Sofort leuchten ihre Augen - ganz ohne Keyboard und Chor.

Die Elsterlerchen proben montags, ab 14 Uhr, zurzeit im ehemaligen Ratskeller. Christa Schmidt per Telefon: 03441/72 58 65