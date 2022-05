Diese Stadtteile in Zeitz punkten bei „Umzugswilligen“ und Hiesigen

Zeitz braucht Zuzug. Und das Angebot an Wohnungen ist auch groß. Welche Stadtteile bei „Umzugswilligen“ und Hiesigen punkten.

Zeitz/MZ - Zeitz-Ost ist als Wohngebiet sehr beliebt - fast beliebter als die Innenstadt. Das ergaben Umfragen auf den Zeitzer Märkten, in sozialen Netzwerken und das Gespräch mit den „Umzugswilligen“, die das Thema Wohnen in Zeitz bis Juni begleitet haben. Wie attraktiv ist Zeitz als grüne Wohnstadt? Bieten die Vermieter und die Stadt alles, was neue Bewohner anzieht?