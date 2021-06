Die Zeitzer Bäder starten in die Saison

Zeitz/MZ/ank - Ab Montag kann geplanscht werden: Die Bäder der Stadt Zeitz starten in die Saison. Das Naetherbad in der Freiligrathstraße und das Sommerbad in Theißen am 7. Juni, das Waldbad Kayna eine Woche später, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren haben die Freizeiteinrichtungen allesamt nun wieder täglich geöffnet.

Zeitzer Bäder sind vorbereitet

„Wir freuen uns, dass die Freibadsaison nun endlich losgehen kann und wir mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft einen zuverlässigen Partner für die Bäder in Kayna und Theißen gefunden haben“, sagt der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). Und: „Alle drei Bäder sind bestens vorbereitet und freuen sich auf die Badegäste.“

Obwohl sich die Coronasituation nicht nur in Zeitz und im Burgenlandkreis spürbar entspannt hat, gelten auch in diesem Jahr besondere Regeln: Dazu gehört laut Stadtverwaltung, dass von allen Gästen beim Zutritt die Kontaktdaten erfasst werden, um bei Bedarf eine Nachverfolgung eines Infektionsverlaufs durch das Gesundheitsamt gewährleisten zu können. Dafür, so die Stadt, „ist ein eigener Stift mitzubringen“. Wasserattraktionen wie Sprungturm und Rutsche im Zeitzer Bad können nicht genutzt werden, weil sonst die Einhaltung der Abstandsregelungen nicht gewährleistet werden könne. In den Schwimmerbecken werden separate Schwimmbereiche mit Leinen markiert. Innerhalb der Sanitärbereiche dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig aufhalten. Für den Gastronomiebereich werden extra Hygienevorschriften in der Anlage vorgehalten.

„Damit alle Badegäste die vorgegebenen Abstandsregeln einhalten können, wird die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig in den Bädern aufhalten dürfen, begrenzt. Hier bitten wir um Verständnis“, so Ulf Krause, Leiter der Zeitzer Bädereinrichtungen. Die Anzahl der Badegäste, die die Bäder jeweils gleichzeitig besuchen dürfen, liegen im Sommerbad Zeitz bei 850 Personen, im Freibad Theißen bei 580 Personen und im Waldbad Kayna bei 400 Personen.

Die Öffnungszeiten

Die Bäder haben wie folgt geöffnet: Zeitz von 9 bis 19 Uhr, Tel. 03441/25?15?52; Theißen von 12 bis 19 Uhr, Tel. 03441/68?03?46 und Kayna von 12 bis 19 Uhr, Tel. 034426/2?12?72