Zeitz/MZ. - Die Kramerstraße in Zeitz verbindet Roßmarkt und Neumarkt. Und so wird sie auch oft wahrgenommen: als Durchgangsstraße. Doch gerade da haben sich Einzelhändler etabliert, die die Einkaufsmeile in der Innenstadt entscheidend prägen. Silvana und Steffen Peter haben das mit ihrem Haushaltswarenfachgeschäft Spoon bereits am Roßmarkt getan. Denn dort, an der Ecke zur Gewandhausgasse, haben sie 1999 ihr Geschäft eröffnet. „Das Geschäft, das ist für uns nach wie vor jede Menge Arbeit, Erfolge, aber auch Herausforderungen, die nicht immer leicht zu meistern sind“, sagt Silvana Peter.