Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Droyssig/Wetterzeube/MZ. - In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst wurde über die Zukunft der beiden Kindertagesstätten in Droyßig und Wetterzeube diskutiert. Wieder einmal, muss man schon sagen. Denn beide Einrichtungen bedürfen dringend einer Sanierung, deren Konzepte für die „Bärenkinder“ in Droyßig und die „Waldameisen“ in Wetterzeube sowohl im Bau- als auch im Bildungs- und Sozialausschuss schon ausgiebig vorgestellt wurden (die MZ berichtete). Arnd Czapek, Vorsitzender des Bauausschusses, aber brachte nun noch einen anderen Aspekt ins Spiel.