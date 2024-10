Spora/MZ. - Samstagvormittag in Spora: Die Vorgärten werden gehackt, Straßen gefegt und beim Bäcker liegt ein Duft von frischen Brötchen in der Luft. In der Bäckerei Füßler werden traditionelle Ossi-Brötchen gebacken, natürlich auch Brot und Kuchen. „In wenigen Wochen beginnen wir mit der Weihnachtsbäckerei“, verrät Susanne Füßler. Die gelernte Bäckerin ist die Frau von Inhaber und Bäckermeister Jens Füßler, verkauft Backwaren und allerlei anderes für den täglichen Bedarf. Auch Mario Füßler gehört zum Familienbetrieb. Rund um den großen Tisch hat sich bereits die Familie versammelt und frische Tomaten aus dem Garten mitgebracht. Schlag 10 Uhr wird der Laden zugeschlossen und dann in großer Runde gemeinsam gefrühstückt. „Die Geselligkeit, das Füreinander da sein, jeder kennt jeden – das macht das Leben auf dem Land aus. Wir lieben es“, sagt Susanne Füßler. Und freilich ist die Bäckerei ein zentraler Ort im Dorf. Hier erfährt man nebenbei das Neuste.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.