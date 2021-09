Die Bären sind los in der Bibliothek - Schütz-Haus stellt in Zeitz aus

Kinder in der Stadtbibliothek Zeitz - Archivbild

Zeitz/Bad Köstritz/MZ - An diesem Freitag wird ab 17 Uhr ein lang gehegter Wunsch des Bad Köstritzer Heinrich-Schütz-Hauses wahr: Eine Ausstellung in der Literaturgalerie der Zeitzer Stadtbibliothek „Martin Luther“ mit dem Titel „Vom Meister Petz zum Teddybär - Von der Verbärung der Welt“.

Ein Aufsatztitel der Volkskundlerin Christel Köhle-Hezinger löste vor Jahren diesen Wunsch aus. Jetzt wird er wahr. Und was gibt es da nicht alles zu bestaunen: Die Flut der Bilder- und Sachbücher ist unüberschaubar. Es gibt nichts, was es mit Bären nicht gibt: Pullover, Socken, Geschirr, Taschen, Mützen, Gummibärchen. Da lassen sich wunderbare Geschichten schreiben. Und natürlich haben die Damen des Schütz-Hauses auch sofort an die wunderschönen Teddys mit dem Knopf im Ohr gedacht.

Bären haben Beziehung zu Heinrich Schütz

Die Ausstellungsmacher finden zudem, dass unsere Welt, unser Alltag restlos „verbärt“ sei. Egal ob unsere Kinder Lesen lernen oder eine Vorstellung von Freundschaft und Familiensinn, von Mut und Kraft, einem geselligen Miteinander oder den alltäglichen Verhaltensweisen erhalten sollen, immer sind es Bären, die uns kindgerecht dies beispielhaft vorleben und vorführen. Eigentlich sind es ja Bücher für kleine Menschenkinder, doch sie ziehen uns Erwachsene - wie die kleinen - magisch in ihren Bann.

Die Bären haben außerdem eine Beziehung zu Heinrich Schütz. Jedenfalls geht dies aus der Einführung von Friederike Böcher, Direktorin des Heinrich-Schütz-Hauses, hervor. Auf Grund der gegenwärtig gültigen Hygienevorschriften ist der Zutritt entsprechend der 3G-Regel möglich.

